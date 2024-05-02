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شركة أدنوك الإماراتية
أدنوك

أدنوك الإماراتية: الطاقة الإنتاجية للنفط تصل إلى 4.85 مليون برميل يوميا

تخطط الإمارات لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027

دبي - رويترز
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قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على موقعها الإلكتروني إن الطاقة الإنتاجية للشركة بلغت 4.85 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 4.65 مليون برميل يوميا كانت قد أعلنتها في نهاية العام الماضي.

وتخطط الإمارات لرفع طاقتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027.

وشهدت الدولة العضو في منظمة أوبك زيادة في أرقام إنتاجها الأساسية في العام الماضي، ويمكن أن ترتفع أكثر لأنها واحدة من الدول القلائل التي تعمل على تعزيز الطاقة الإنتاجية.

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