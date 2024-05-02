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سفينة تابعة لشركة ميرسك (رويترز) مناسبة
سفينة تابعة لشركة ميرسك (رويترز)
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أرباح "ميرسك" في الربع الأول تتجاوز التوقعات

رفعت الحد الأدنى لنطاق التوجيه الاسترشادي لأرباح العام بأكمله

دبي - العربية.نت
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أعلنت مجموعة الشحن مولر-ميرسك اليوم الخميس عن تسجيل أرباح في الربع الأول أعلى من التوقعات ورفعت الحد الأدنى لنطاق التوجيه الاسترشادي لأرباح العام بأكمله.

وقالت ميرسك إنها تتوقع الآن أن تتراوح الأرباح الأساسية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإهلاك الدين هذا العام بين 4 و 6 مليارات دولار، مقارنة مع توقعاتها السابقة التي كانت تتراوح بين مليار واحد و6 مليارات دولار.

وتأثرت أعمال شركات الشحن العالمية بتوترات البحر الأحمر وهجمات الحوثيين على السفن في منطقة مضيق باب المندب منذ الربع الرابع من العام الماضي.

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