أرباح "ميرسك" في الربع الأول تتجاوز التوقعات

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أعلنت مجموعة الشحن مولر-ميرسك اليوم الخميس عن تسجيل أرباح في الربع الأول أعلى من التوقعات ورفعت الحد الأدنى لنطاق التوجيه الاسترشادي لأرباح العام بأكمله.
وقالت ميرسك إنها تتوقع الآن أن تتراوح الأرباح الأساسية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإهلاك الدين هذا العام بين 4 و 6 مليارات دولار، مقارنة مع توقعاتها السابقة التي كانت تتراوح بين مليار واحد و6 مليارات دولار.
وتأثرت أعمال شركات الشحن العالمية بتوترات البحر الأحمر وهجمات الحوثيين على السفن في منطقة مضيق باب المندب منذ الربع الرابع من العام الماضي.
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