ارتفاع أرباح بنك الجزيرة 47% إلى 300.4 مليون ريال بالربع الأول

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أظهرت النتائج المالية الأولية لبنك الجزيرة ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 47.25% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 300.4 مليون ريال، مقارنة بنحو 204 ملايين ريال صافي أرباح الربع الأول من 2023.

وبالمثل ارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 7.6% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح نحو 279.3 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.

وقال بنك الجزيرة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ارتفاع صافي الدخل بنسبة 47% في الربع الأول من 2024، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 13% إلى نحو 888.3 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية والدخل من توزيعات الأرباح.

وأشار إلى أن ذلك قابله انخفاض في دخل العمليات الأخرى وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

وانخفض صافي مخصص خسائر الائتمان بنسبة 8% إلى 55.4 مليون ريال، وهو ما يعود بشكل رئيسي بسبب انخفاض متطلبات المخصص لقطاع تمويل الشركات.