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سوق السعودية

تراجع أرباح "البحري" الفصلية 8% إلى 452.9 مليون ريال

نتيجة انخفاض الأرباح من شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

دبي - العربية.نت
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انخفض صافي ربح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري " البحري" بنسبة 8% إلى 452.9 مليون ريال تقريبا في الربع الأول من العام الجاري،مقابل 492.5 مليون ريال في الربع المناظر من عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن إيراداتها الفصلية تراجعت بنحو 2.6%إلى 2.31 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 2.37 مليار ريال في الربع الموازي من العام الماضي.

وعزت الشركة انخفاض الإيرادات الإجمالية إلى تراجع إيرادات بعض القطاعات وبالأخص قطاع نقل النفط والذي انخفضت إيراداته بمبلغ 121 مليون ريال نتيجة انخفاض العمليات التشغيلية خلال الربع الأول مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، والذي يقابله ارتفاع في الإيرادات من قطاع نقل الكيماويات بمبلغ 82 مليون ريال بسبب زيادة العمليات التشغيلية وارتفاع أسعار النقل العالمية لذلك القطاع خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

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وأشارت إلى أن انخفاض صافي الربح في الفصل الأول يعود إلى انخفاض الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 67 مليون ريال خلال الربع الأول من 2024 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وأشارت إلى انخفاض مجمل الربح من قطاع الخدمات اللوجيستية بمبلغ 60 مليون ريال نتيجة انخفاض العمليات التشغيلية خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الربع المماثل من عام 2023.

وحد من الانخفاض في صافي الربح، تحسن الأداء التشغيلي لعدة قطاعات بالمجموعة والذي أدى لارتفاع مجمل الربح بمبلغ 48 مليون ريال خلال الربع الأول من 2024 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

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