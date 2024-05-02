تراجع أرباح "مرافق" الفصلية 60% إلى 42.8 مليون ريال
مع ارتفاع تكلفة الوقود المستخدم في العمليات الإنتاجية بنسبة 43%
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تراجع صافي ربح شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق" بنسبة 60% تقريبا إلى 42.8 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 106.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إيراداتها الفصلية نمت بنسبة 8.6% إلى 1.6 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 1.47 مليار ريال في الربع الأول من عام 2023، مع ارتفاع إيرادات جميع قطاعات الشركة الرئيسة نتيجة تحسن الطلب على الخدمات من جميع العملاء.
وعزت الانخفاض في صافي أرباحها الفصلية إلى ارتفاع تكلفة الوقود المستخدم في العمليات الإنتاجية بنسبة 43%، وزيادةتكلفة المياه والكهرباء والغاز المشتراة لأغراض إعادة البيع بنسبة 10%.
واشارت إلى أن ارتفاع الإيرادات بنسبة 8.6%، وانخفاض مخصص الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 35%، حدا من الانخفاض في صافي الربح للربع الأول من العام الجاري.
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