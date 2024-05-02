شراكة بين "لوسيد" و"كاكست" لتطوير المركبات الكهربائية في السعودية
الطرفان سيتبادلان الخبرات في مجال البحث العلمي والتقني لتطوير برامج بحثية
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وقّعت مجموعة "لوسِيد" المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز "LCID"، مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية- "كاكست" بهدف تطوير تكنولوجيا السيارات الكهربائية في السعودية.
وبموجب الشراكة، سيتعاون الطرفان في إطار مشروع بحثي مشترك باستخدام خدمات ومرافق ومنتجات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، من أجل إجراء أبحاث مخصصة في تقنيات ومواد البطاريات المتقدمة، بالإضافة إلى دراسات متعددة في مجالات تقنيات الديناميكية الهوائية والقيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي.
كما سيتم اختبار الأبحاث على السيارات الكهربائية وتقييم أدائها للتأكد من تكيفها مع الظروف المناخية السائدة في المملكة.
وسيكون مقر مشروع البحث والتطوير المشترك في المختبرات الوطنية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وسيتم إطلاقه خلال الربع الثالث من عام 2024.
وقع مذكرة التفاهم النائب الأول لرئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لقطاع البحث والتطوير الدكتور طلال بن أحمد السديري؛ وفيصل سلطان، نائب الرئيس والمدير الإداري لمجموعة "لوسيِد" في الشرق الأوسط.
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