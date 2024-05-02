اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الخريف لتقنية المياه والطاقة
شعار شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
سوق السعودية

عمومية "الخريف" تصوت على زيادة رأس المال 40% بأسهم منحة

عبر رسملة 100 مليون ريال من الأرباح المبقاة وتوزيع سهم مجاني لكل 2.5 سهم مملوك

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

دعا مجلس إدارة شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة "الخريف" المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) يوم الخميس 23 مايو 2024.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن جدول الأعمال يتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 40% من خلال توزيع أسهم منح للمساهمين عبر رسملة 100 مليون ريال من الأرباح المبقاة، ليرتفع رأس المال من 250 مليون ريال مقسما على 25 مليون سهم إلى 350 مليون ريال مقسما على 35 مليون سهم.

وأوضحت الشركة أن الهدف من زيادة رأس المال هو تعزيز مكانة الشركة المالية بما يساهم في تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية.

"أكوا باور" توقع اتفاقية شراء طاقة في "أوزبكستان" بـ18.2 مليار ريال شركات سوق السعودية "أكوا باور" توقع اتفاقية شراء طاقة في "أوزبكستان" بـ18.2 مليار ريال

وسيتم زيادة رأس المال بمنح سهم واحد (1) مقابل (2.5) سهم مملوك، وحال موافقة المساهمين على البند، ستكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وفي حال وجود كسور أسهم ممنوحة نتيجة لزيادة رأس المال، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع مساهمي الشركة المستحقين لكسور الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزَّع قيمتها على المساهمين المستحقين لكسور الأسهم كلٌّ بحسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

ومن بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024م.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
تباين انعكاس تداعيات الاحتجاجات الجامعية على ترمب وبايدن تباين انعكاس تداعيات الاحتجاجات الجامعية على ترمب وبايدن
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط