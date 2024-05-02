عمومية "الخريف" تصوت على زيادة رأس المال 40% بأسهم منحة

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دعا مجلس إدارة شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة "الخريف" المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) يوم الخميس 23 مايو 2024.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن جدول الأعمال يتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 40% من خلال توزيع أسهم منح للمساهمين عبر رسملة 100 مليون ريال من الأرباح المبقاة، ليرتفع رأس المال من 250 مليون ريال مقسما على 25 مليون سهم إلى 350 مليون ريال مقسما على 35 مليون سهم.

وأوضحت الشركة أن الهدف من زيادة رأس المال هو تعزيز مكانة الشركة المالية بما يساهم في تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية.

وسيتم زيادة رأس المال بمنح سهم واحد (1) مقابل (2.5) سهم مملوك، وحال موافقة المساهمين على البند، ستكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وفي حال وجود كسور أسهم ممنوحة نتيجة لزيادة رأس المال، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع مساهمي الشركة المستحقين لكسور الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزَّع قيمتها على المساهمين المستحقين لكسور الأسهم كلٌّ بحسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

ومن بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024م.