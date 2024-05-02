عمومية "المواساة" تبحث توزيع 17.5% أرباحا نقدية عن عام 2023

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تبحث الجمعية العامة العادية لشركة المواساة للخدمات الطبية في اجتماعها يوم الاثنين 27 مايو الجاري توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباحا نقدية بنسبة 17.5% من القيمة الاسمية للسهم عن عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن إجمالي المبلغ الموصى بتوزيعه 350 مليون ريال وبواقع 1.75 ريال للسهم.

وذكرت أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.