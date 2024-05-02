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سوق السعودية

عمومية "عِلم" توافق على تحويل 174.7 مليون ريال الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة

فوضت مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي

دبي - العربية.نت
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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة عِلم على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 174.7 مليون ريال إلى الأرباح المبقاة كما في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن الجمعية العامة فوضت مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن عام 2024.

ووافق المساهمون على عقود وأعمال تمت بين الشركة وجهات أخرى، بجانب صرف 2.4 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام الماضي.

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