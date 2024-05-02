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التعاونية للتأمين مناسبة
الشركة التعاونية للتأمين
سوق السعودية

قفزة لصافي ربح "التعاونية" بـ164% إلى 196.7 مليون ريال في الربع الأول

بسبب التحسن في نتيجة خدمات التأمين والأداء القوي لمحفظة الاستثمارات

دبي - العربية.نت
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قفز صافي ربح الشركة التعاونية للتأمين العائد للمساهمين بعد الزكاة بنسبة 164.13% تقريبا إلى 196.7 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 74.47 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن إيراد التأمين في الربع الأول ارتفع بنسبة 28.7% وبمبلغ 978.6 مليون ريال إلى 4.38 مليار ريال تقريبا مقابل 3.41 مليار ريال تقريبا في الربع الأول من عام 2023، نتيجة النمو في قطاعات الشركة الرئيسية (الصحة، والمركبات، والتأمين العام).

وعزت الشركة النمو في صافي أرباحها إلى عدة أسباب أولها التحسن في نتيجة خدمات التأمين حيث وصلت إلى 345.68 مليون ريال في الربع الأول مقارنة بـ 312.3 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، أي بنمو قدره 210.69%، والذي كان نتيجة لزيادة إيرادات التأمين مدعوما بإدارة أفضل للمطالبات.

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ونما صافي نتيجة خدمات التأمين للربع الأول من العام الجاري بمبلغ 93.402 مليون ريال، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بنمو قدره 57.55%، ويعود ذلك إلى التحسن في نتيجة خدمات التأمين في قطاعات الشركة الرئيسية (الصحة، والمركبات، والتأمين العام).

وشهدت محفظة الاستثمارات للشركة نموًا قويًا مما أدى إلى زيادة دخل الاستثمار بـ 38.24 مليون ريال تقريبا خلال الربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بزيادة قدرها 28.83%، وذلك نتيجة النمو القوي في المكاسب غير المحققة من تحسن أداء أسواق الأسهم، بالإضافة إلى زيادة العوائد من ودائع المرابحة.

وتراجعت نفقات التمويل الصافي للتأمين إلى 30.871 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، وبنسبة 13.19% مقارنة بالربع المماثل للعام السابق. ويعود ذلك إلى التراجع الطفيف المتوقع في أسعار الفائدة مما أدى إلى انخفاض في معدلات الفائدة المستقبلية.

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