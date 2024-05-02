"أكوا باور" توقع اتفاقيات تمويل لمشروعين بـ 11.4 مليار ريال

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وقعت شركة أكوا باور اتفاقيات تمويل أساسية لمشروعي محطة طيبة 1 الغازية بالمدينة المنورة، ومحطة القصيم 1 الغازية في منطقة القصيم، بإجمالي نحو 11.38 مليار ريال (3.03 مليار دولار).

أعلنت شركة أكوا باور، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقيات تمويل أساسية لمشروع محطة طيبة 1 الغازية بنظام الدورة المركبة بقدرة إنتاجية تبلغ 1,800 ميغاواط في منطقة المدينة المنورة بالسعودية من خلال شركة مشروع محطة طيبة 1 الغازية بنظام الدورة المركبة "شركة سدرة الأولى للكهرباء". وتبلغ حصة أكوا باور في شركة سدرة الأولى للكهرباء 40%.

وقالت "أكوا باور" في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة التمويل تبلغ نحو 5.691 مليار ريال (1.517 مليار دولار).

وتبلغ مدة التمويل قرابة 28.1 عام.

ومجموعة المقرضين المحليين والعالميين هم بنك ستاندرد تشارترد، وبنك الصين، وبنك الرياض، والبنك الأهلي السعودي، وبنك الإنماء، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك الأول السعودي.

وذكرت "أكوا باور" أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي ضمان محدود على حصة أكوا باور من القرض التجسيري، وإيرادات الإنتاج المبكر والسيولة الاحتياطية والحساب الاحتياطي.

وأشارت إلى وجود أطراف ذات علاقة هم البنك الأهلي السعودي، والشركة السعودية للكهرباء.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة أكوا باور عن توقيع اتفاقيات تمويل أساسية لمشروع محطة القصيم 1 الغازية بنظام الدورة المركبة بقدرة إنتاجية تبلغ 1,800 ميغاواط في منطقة القصيم بالسعودية من خلال شركة مشروع محطة القصيم 1 الغازية بنظام الدورة المركبة "شركة قدرة الأولى للكهرباء".

وتبلغ حصة أكوا باور في شركة قدرة الأولى للكهرباء 40%.

وتبلغ قيمة التمويل نحو 5.69 مليار ريال (1.517 مليار دولار)، وتبلغ مدة التمويل نحو 28.1 عام.

ومجموعة المقرضين المحليين والعالميين هم بنك ستاندرد تشارترد، وبنك الصين، وبنك الرياض، والبنك الأهلي السعودي، وبنك الإنماء، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك الأول السعودي.

وأوضحت "أكوا باور" أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، هي ضمان محدود على حصة أكوا باور من القرض التجسيري، وإيرادات الإنتاج المبكر والسيولة الاحتياطية والحساب الاحتياطي.

وأشارت إلى وجود أطراف ذات علاقة هم البنك الأهلي السعودي والشركة السعودية للكهرباء.