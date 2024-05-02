اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
أكوا باور مناسبة
شركة أكوا باور
سوق السعودية

"أكوا باور" توقع اتفاقيات تمويل لمشروعين بـ 11.4 مليار ريال

لمحطتين بالمدينة المنورة والقصيم بقدرة تبلغ 1,800 ميغاواط لكل منهما

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

وقعت شركة أكوا باور اتفاقيات تمويل أساسية لمشروعي محطة طيبة 1 الغازية بالمدينة المنورة، ومحطة القصيم 1 الغازية في منطقة القصيم، بإجمالي نحو 11.38 مليار ريال (3.03 مليار دولار).

أعلنت شركة أكوا باور، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقيات تمويل أساسية لمشروع محطة طيبة 1 الغازية بنظام الدورة المركبة بقدرة إنتاجية تبلغ 1,800 ميغاواط في منطقة المدينة المنورة بالسعودية من خلال شركة مشروع محطة طيبة 1 الغازية بنظام الدورة المركبة "شركة سدرة الأولى للكهرباء". وتبلغ حصة أكوا باور في شركة سدرة الأولى للكهرباء 40%.

وقالت "أكوا باور" في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة التمويل تبلغ نحو 5.691 مليار ريال (1.517 مليار دولار).

وتبلغ مدة التمويل قرابة 28.1 عام.

تراجع نشاط الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة في أبريل اقتصاد اقتصاد أميركا تراجع نشاط الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة في أبريل

ومجموعة المقرضين المحليين والعالميين هم بنك ستاندرد تشارترد، وبنك الصين، وبنك الرياض، والبنك الأهلي السعودي، وبنك الإنماء، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك الأول السعودي.

وذكرت "أكوا باور" أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي ضمان محدود على حصة أكوا باور من القرض التجسيري، وإيرادات الإنتاج المبكر والسيولة الاحتياطية والحساب الاحتياطي.

وأشارت إلى وجود أطراف ذات علاقة هم البنك الأهلي السعودي، والشركة السعودية للكهرباء.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة أكوا باور عن توقيع اتفاقيات تمويل أساسية لمشروع محطة القصيم 1 الغازية بنظام الدورة المركبة بقدرة إنتاجية تبلغ 1,800 ميغاواط في منطقة القصيم بالسعودية من خلال شركة مشروع محطة القصيم 1 الغازية بنظام الدورة المركبة "شركة قدرة الأولى للكهرباء".

وتبلغ حصة أكوا باور في شركة قدرة الأولى للكهرباء 40%.

وتبلغ قيمة التمويل نحو 5.69 مليار ريال (1.517 مليار دولار)، وتبلغ مدة التمويل نحو 28.1 عام.

ومجموعة المقرضين المحليين والعالميين هم بنك ستاندرد تشارترد، وبنك الصين، وبنك الرياض، والبنك الأهلي السعودي، وبنك الإنماء، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك الأول السعودي.

وأوضحت "أكوا باور" أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، هي ضمان محدود على حصة أكوا باور من القرض التجسيري، وإيرادات الإنتاج المبكر والسيولة الاحتياطية والحساب الاحتياطي.

وأشارت إلى وجود أطراف ذات علاقة هم البنك الأهلي السعودي والشركة السعودية للكهرباء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مقارنة بالأرقام بين حربي غزة وأوكرانيا مقارنة بالأرقام بين حربي غزة وأوكرانيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط