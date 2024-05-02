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شركة أكوا باور مناسبة
شعار شركة أكوا باور على إحدى توربينات محطة طاقة رياح
سوق السعودية

"أكوا باور" توقع اتفاقية شراء طاقة في "أوزبكستان" بـ18.2 مليار ريال

مدة العقد 25 عاماً

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة أكوا باور اليوم الخميس 2 مايو 2024 اتفاقية شراء طاقة مندرجة تحت قانون الاستثمار في جمهورية أوزبكستان مع الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان لمشروع آرال لطاقة الرياح بجمهورية أوزبكستان بقدرة إنتاجية تبلغ 5 غيغاواط.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن قيمة العقد تبلغ قرابة 18.2 مليار ريال سعودي ويشمل البناء والتملك والتشغيل والنقل في نهاية مدة اتفاقية شراء الطاقة البالغة 25 عاما.

وذكرت أنه سيتم الإفصاح عن الأثر المالي عند إتمام المرحلة الأولى من الإغلاق المالي للمشروع، والذي سيتم الإعلان عنه في حينه، حيث يندرج المشروع ضمن المشاريع التي في مرحلة التطوير، وعليه فإن إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع (قيمة العقد) قد تتغير عند الإغلاق المالي.

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