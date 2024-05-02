ارتفاع أرباح "نوفونورديسك" الفصلية 28% إلى 3.65 مليار دولار

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ارتفعت أرباح شركة الأدوية الدنماركية "نوفونورديسك- Novo Nordisk"بنسبة 28% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 3.65 مليار دولار،وهو ما تجاوز توقعات المحللين في استطلاع LSEG.

وسجلت مبيعات عقار Wegovy الشهير لإنقاص الوزن زيادة بأكثر من الضعف في الربع الأول لتبلغ 1.3 مليار دولار.

وتقوم "نوفونورديسك-Novo Nordisk" حاليا بشحن جرعات أكثر بأربعة أضعاف من عقار Wegovy لإنقاص الوزن في الولايات المتحدة عما كانت عليه في نهاية العام الماضي،حيث بدأ 20 ألف مريض باستخدام الدواء كل أسبوع في الولايات المتحدة ، وهذا ارتفاع من حوالي 5000 كل أسبوع في ديسمبر 2023 ، وفقا لإفصاح الشركة.

وكانت "نوفونورديسك -Novo Nordisk" قد رفعت توقعاتها لنمو الأرباح والمبيعات لعام 2024.