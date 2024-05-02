"القابضة إيه دي كيو" تدرج سندات بـ2.5 مليار دولار في بورصة لندن

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قالت الشركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي أصغر صندوق من 3 صناديق للثروة السيادية في أبوظبي، إنها أدرجت سندات على شريحتين بقيمة 2.5 مليار دولار في بورصة لندن.

وذكرت خدمة آي.إف.آر لأخبار الدخل الثابت أن الصندوق باع سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار عند 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية وشريحة أخرى لأجل عشر سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار عند 90 نقطة أساس فوق السندات الأميركية.

واختار الصندوق سيتي جروب وكريدي أجريكول وبنك أبوظبي الأول وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد منسقين عالميين مشتركين ومديري دفاتر نشطين للطرح.

وتجاوزت الطلبات في الطرح 4.4 مرة، وستنوع العوائد مزيج التمويل للقابضة (إيه.دي.كيو) وتعزز صلابتها المالية وتساهم في دفع النمو.