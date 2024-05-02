"إم آي إس": ترسية مشروع بـ 86.46 مليون ريال من "كهرباء السعودية"
لتقديم خدمات إدارة الشبكة والتواصل وتشغيلها
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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات ( إم آي إس ) عن ترسية عقد خدمات إدارة الشبكة والتواصل وتشغيلها مع الشركة السعودية للكهرباء" كهرباء السعودية"بمبلغ إجمالي 86.46 مليون ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن الترسية تمت بتاريخ 1مايو 2024، وتوقعت توقيع العقد بتاريخ 31 من الشهر ذاته ويشمل العقد تقديم خدمات إدارة الشبكة والتواصل وتشغيلها.
أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، يوم 16 أبريل الماضي عن إلغاء توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول للعام المالي 2024 لحين صدور القوائم المالية المراجعة.
وقالت "إم آي إس" في بيان على "تداول السعودية"، آنذاك إن قرار إلغاء التوصية يأتي وفقاً للمادة 47 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المدرجة.
وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول للعام المالي 2024م، بإجمالي مبلغ 24 مليون ريال بعدد أسهم مستحقة للأرباح تبلغ 30 مليون ريال.
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