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شعار شركة بروكفيلد الكندية
شعار شركة بروكفيلد الكندية
شركات

"بروكفيلد" الكندية تستحوذ على حصة مسيطرة في منصة عقارية لوجيستية في الإمارات

المنصة المستحوذ عليها تابعة لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة بروكفيلد الكندية لإدارة الأصول المالية، اليوم الخميس، استحواذ أحد صناديقها الخاصة للعقارات على حصة مسيطرة في منصة العقارات اللوجستية التابعة لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي في الإمارات.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن المحفظة، التي تبلغ مساحتها 1.5 مليون قدم مربع من المستودعات عالية الجودة في الإمارات، تمثل دخول بروكفيلد إلى قطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة.

وقالت إنها تسعى إلى المزيد من الاستثمارات والتوسع من خلال الاستحواذ وتطوير أصول عقارية لوجستية عالية الجودة.

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وقال الشريك الإداري والرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في بروكفيلد،جاد اللون ، "يعد نهجنا الاستثماري المباشر وعلاقاتنا العالمية عوامل أساسية في بناء محفظتنا الاستثمارية التي تضم أصولا رفيعة المستوى في قطاعات العقارات والبنية التحتية والخدمات المالية بالمنطقة".

وأضاف "انطلاقا من استمرار النمو الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية والاستهلاك في المنطقة، نؤمن بأن هناك فرصا مثيرة للاستفادة من خبراتنا العالمية وتقديم حلول لشركائنا في الشرق الأوسط".

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