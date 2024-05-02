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شركة العرض المتقن
شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي"
سوق السعودية

"توبي" توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ149 مليون ريال مع "السعودي الفرنسي"

تنتهي مدتها في 31 ديسمبر 2024

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي" اليوم الخميس 2 مايو 2024 ،اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 149مليون ريال مع البنك السعودي الفرنسي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن أجل التمويل حتى 31 ديسمبر 2024، و الضمانات المقدمة لاتفاقية التسهيلات مضمونة بسند أمر بقيمة التسهيلات

أوضحت أن الهدف من التسهيلات هو تمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار الاعتمادات المستندية والضمانات.

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