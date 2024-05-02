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"شل" تتجاوز التوقعات بأرباح فصلية 7.7 مليار دولار

بفضل تداول قوي للنفط وارتفاع هوامش التكرير

دبي - العربية.نت
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قالت شركة شل اليوم الخميس إنها سجلت أرباحا معدلة للربع الأول بلغت 7.7 مليار دولار، متجاوزة التوقعات بقوة، بفضل تداول قوي للنفط وارتفاع هوامش التكرير.

وأعلنت الشركة أنها ستعيد شراء أسهما بقيمة 3.5 مليار دولار أخرى خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بمعدل مماثل للربع السابق، فيما بقيت توزيعات أرباحها النقدية دون تغيير.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة شل وائل صوان في بيان "حققت شل أداء تشغيليا وماليا قويا في فصل آخر بما يوضح تركيزنا المستمر على تقديم قيمة أكبر بانبعاثات أقل" وفق "رويترز".

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وتوقع محللون أن تبلغ أرباح الربع الأول المعدلة 6.46 مليار دولار، مقابل 9.65 مليار دولار في العام السابق، وحققت الشركة أرباحا قيمتها 7.3 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2023، مدعومة بتداولات قوية للغاز الطبيعي المسال.

وارتفع سهم شل 14% هذا العام حتى الآن، مدعوما بجهود صوان لخفض التكاليف وتركيز الشركة على عملياتها الأكثر ربحية.

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