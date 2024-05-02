"طاقات" توقع مذكرة غير ملزمة للاستحواذ على 100% من "بيان النقل التجارية"

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وقعت شركة الطاقات المعدنية للتجارة"طاقات" بتاريخ 1 مايو الجاري مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على 100% من شركة بيان النقل التجارية.

وقالت في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن شركة بيان النقل التجارية (شركة ذات مسؤولية محدودة)؛ مسجلة لدى وزارة التجارة بموجب السجل التجاري رقم (1011020957) وتاريخ (23/02/1435 هـ)، وتعمل في مجال النفايات والخردة.

وتصلمدة المذكرة 4 أشهر ، وأهم شروطها الشروع في عملية التفاوض المثمر وإجراء المراجعات اللازمة بشأن إمكانية استحواذ شركة الطاقات المعدنية للتجارة على شركة بيان النقل التجارية بنسبة (100%) وتحديد السبل والآليات الممكنة لتحقيق ذلك.

ويتعين على الطرفين عند نجاح المفاوضات تنفيذ اتفاق استحواذ نهائي ملزم للطرفين قبل تاريخ 1 سبتمبر 2024، وفي حال رغب الطرفين في تجديد هذه المدة يتم ذلك من خلال الاتفاق بين الطرفين على المدة المجددة عبر ملحق لهذه المذكرة على أن يكون مكتوب وموقع من الطرفين.

وفي حالة لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى أي اتفاق خلال فترة التفاوض، تنتهي مذكرة التفاهم هذه ودون أن يترتب على هذه المذكرة أي التزام مالي أو قانوني على أي من الطرفين أية التزامات تجاه بعضهم البعض باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم التي قد تقع من أي طرف تجاه الطرف الآخر،كما أن التوقيع على هذه المذكرة لا يعني بأي حال من الأحوال ضمان أو التزام أي من الطرفين بإتمام عملية الاستحواذ محل هذه المذكرة.

وفي حال المضي قدماُ سيخضع هذا الاستحواذ المقترح للحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.