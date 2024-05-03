"أبل" تكشف عن برنامج قياسي لإعادة شراء الأسهم بعد نتائج أفضل من المتوقع

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كشفت شركة أبل عن برنامج قياسي لإعادة شراء الأسهم بعد الإعلان يوم الخميس عن نتائج فصلية جاءت أفضل من المتوقع.

ورفعت الشركة المصنعة لآيفون توزيعات الأرباح بـ 4% وأعلنت الموافقة على برنامج إضافي لإعادة شراء أسهم بقيمة 110 مليارات دولار في عملية إعادة شراء هي الأكبر في تاريخ الشركة.

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وانخفضت الإيرادات الفصلية للشركة لكن بأقل مما توقعه المحللون، وقال الرئيس التنفيذي تيم كوك إن الإيرادات ستعاود النمو في الربع الحالي، وفقا لـ "رويترز".

وتوحي النتائج والتوقعات بأن الشركة ربما تستعيد مكانتها في سوق الهواتف الذكية، على الرغم من المنافسة الشرسة والتحديات التنظيمية.

وقفزت أسهم الشركة بـ 6% بعد نشر تقريرها بما رفع قيمتها السوقية بأكثر من 160 مليار دولار.

وقالت أبل إن إيراداتها المالية الفصلية انخفضت بـ 4% إلى 90.8 مليار دولار، متجاوزة متوسط ​​تقديرات المحللين عند 90.01 مليار دولار، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.