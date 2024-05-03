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شركة أبل (رويترز) مناسبة
شركة أبل (رويترز)
أبل

"أبل" تكشف عن برنامج قياسي لإعادة شراء الأسهم بعد نتائج أفضل من المتوقع

قفزت أسهم الشركة بـ 6% بما رفع قيمتها السوقية بأكثر من 160 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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كشفت شركة أبل عن برنامج قياسي لإعادة شراء الأسهم بعد الإعلان يوم الخميس عن نتائج فصلية جاءت أفضل من المتوقع.

ورفعت الشركة المصنعة لآيفون توزيعات الأرباح بـ 4% وأعلنت الموافقة على برنامج إضافي لإعادة شراء أسهم بقيمة 110 مليارات دولار في عملية إعادة شراء هي الأكبر في تاريخ الشركة.

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وانخفضت الإيرادات الفصلية للشركة لكن بأقل مما توقعه المحللون، وقال الرئيس التنفيذي تيم كوك إن الإيرادات ستعاود النمو في الربع الحالي، وفقا لـ "رويترز".

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وتوحي النتائج والتوقعات بأن الشركة ربما تستعيد مكانتها في سوق الهواتف الذكية، على الرغم من المنافسة الشرسة والتحديات التنظيمية.

وقفزت أسهم الشركة بـ 6% بعد نشر تقريرها بما رفع قيمتها السوقية بأكثر من 160 مليار دولار.

وقالت أبل إن إيراداتها المالية الفصلية انخفضت بـ 4% إلى 90.8 مليار دولار، متجاوزة متوسط ​​تقديرات المحللين عند 90.01 مليار دولار، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

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