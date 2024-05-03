"جانوس هندرسون" تستحوذ على أعمال الاستثمار البديل لبنك الكويت الوطني

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تعتزم مؤسسة جانوس هندرسون لإدارة الأصول شراء شركة الاستثمارات البديلة التابعة لبنك الكويت الوطني في صفقة من المتوقع أن تعزز مكانة المؤسسة في الأسواق الناشئة ووصولها إلى العملاء في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء في بيان مشترك يوم الخميس أن فريق شركة إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز التابعة لبنك الكويت الوطني سينضم بموجب الاتفاق إلى شركة إدارة الأصول التي تبلغ قيمتها 353 مليار دولار ليشكل قسم رأس المال الخاص في الأسواق الناشئة بالشركة.

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ولم يحدد البيان قيمة الصفقة التي لا تزال خاضعة لموافقة الجهات التنظيمية.

وتأسست إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز في 2006، وتقدم الاستشارات في الأسواق الناشئة بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجذبت استراتيجيتها للائتمان الخاص استثمارات من أكبر صناديق الثروة السيادية في المنطقة.

وتتنافس شركات إدارة الأموال على شريحة من سوق الائتمان الخاصة المتنامية التي ظهرت بعد الأزمة المالية في 2008. وتتنافس صناديق الائتمان الخاص على نحو متزايد مع البنوك، بما يشمل تمويل عمليات الاستحواذ على الشركات الكبيرة.

وجذب ذلك اهتمام صناديق الثروة السيادية في الخليج، ومنها شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية وجهاز قطر للاستثمار القطري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وجاء في البيان أن "الصفقة من المتوقع أن توفر لشركة جانوس هندرسون إمكانية الوصول إلى عملاء جدد في الشرق الأوسط، والعالم، يرغبون في الاستثمار بنشاط في الأسواق الناشئة، وبالتالي توسيع نطاق وجودها في المنطقة".

وستحتفظ إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز باستقلاليتها الاستثمارية وستتلقى دعما استراتيجيا من جانوس هندرسون في إطار العلاقة عبر الشركة بأكملها.

ومن المتوقع أن ينضم فريق إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز إلى شركة جانوس هندرسون في الربع الثاني، في حال تلقي الموافقات التنظيمية وتحقق الشروط الاعتيادية الأخرى.

وتخطط جانوس هندرسون أيضا لإطلاق عدد من استراتيجيات الاستثمار البديل التي تركز على الأسواق الناشئة في النصف الثاني من العام الجاري.

وقال ياسر مصطفى مدير إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز "سنكون موجودين في السوق بمشروع جديد في سبتمبر".

وأضاف "أتوقع أن نواصل النمو في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. نرى فرصة هائلة هناك... أتوقع أن نتطلع إلى الشرق نحو الهند، وهي سوق ضخمة جدا بكل وضوح".