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مايكروسوفت (آيستوك)
مايكروسوفت (آيستوك)
ذكاء اصطناعي

"مايكروسوفت" تتعهد باستثمار 2.2 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي في ماليزيا

ناديلا: نلتزم بدعم التحول إلى الذكاء الاصطناعي في ماليزيا

كوالالمبور - فرانس برس
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تعهدت شركة مايكروسوفت الخميس باستثمار 2.2 مليار دولار في ماليزيا في مجالات الذكاء الاصطناعي والشبكة السحابية للمساعدة على تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في البلاد، بعدما أعلنت عن استثمار بقيمة 1.7 مليار دولار في إندونيسيا.

وقالت المجموعة في بيان "أعلنت مايكروسوفت يوم أنها ستستثمر 2.2 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة لدعم التحول الرقمي في ماليزيا - وهو أكبر استثمار على الإطلاق خلال 32 عامًا من وجودها في البلاد".

"مايكروسوفت" تستثمر 1.7 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي وبنية تحتية سحابية بإندونيسيا

وأصدرت المجموعة بيانها بينما كان الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوف ساتيا ناديلا يلقي كلمة في كوالالمبور.

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وأعلن ناديلا، الذي يقوم بجولة تشمل دولاً عدة في جنوب شرق آسيا، الثلاثاء عن استثمار آخر بقيمة 1.7 مليار دولار في إندونيسيا في مجال الذكاء الاصطناعي و"الحوسبة السحابية"، بعد لقائه بالرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.

كما أعلن الأربعاء إنشاء بنى تحتية في تايلاند تهدف إلى تعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وقال رئيس مايكروسوفت إن الاستثمار في ماليزيا سيساعد في بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي والشبكة السحابية في البلاد، من خلال إنشاء مركز للتميّز في الذكاء الاصطناعي وتوفير التدريب على الذكاء الاصطناعي لما يصل إلى 200 ألف ماليزي.

وقال ناديلا في البيان "نلتزم بدعم التحول إلى الذكاء الاصطناعي في ماليزيا والتأكد من أنه يفيد جميع الماليزيين".

وقال "نريد حقًا التأكد من أنه سيكون لدينا بنية تحتية عالمية المستوى في البلاد حتى تتمكن كل منظمة، وكل مطور برمجيات، وكل شركة ناشئة من استخدامها ليس فقط لبناء هذا البلد، ولكن أيضًا للعالم والمنطقة".

وأشاد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بهذا الالتزام، ووصفه بأنه دليل على الثقة في "البيئة الصديقة للمستثمرين والاستقرار السياسي" في ماليزيا.

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