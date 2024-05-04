"وول ستريت جورنال" تنقل مقرها الإقليمي من هونغ كونغ إلى سنغافورة

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أعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن نقل مقرها الإقليمي من هونغ كونغ إلى سنغافورة، في قرار يلحظ صرف عدد من الموظفين.

وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن هذا القرار اتُخِذ في أعقاب إعادة شركات أجنبية أخرى النظر في وجودها بالمركز المالي الدولي في جنوب الصين.

وقالت رئيسة تحرير الصحيفة الاقتصادية والمالية اليومية إيما تاكر: "ننقل مركز ثقلنا في منطقة هونغ كونغ إلى سنغافورة، على غرار ما فعلت شركات كثيرة"، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

وأضافت "نتيجة لذلك، سيترك بعض زملائنا العمل وخصوصاً مَن هم في هونغ كونغ. ومن الصعب أن نودّعهم"، من دون تحديد عدد الموظفين الذين يُتوقّع أن يتركوا العمل.

وأسفت نقابة موظفي "وول ستريت جورنال" في بيان لكون "ثمانية صحافيين من مكاتب هونغ كونغ وسنغافورة فُصلوا".

وكانت "وول ستريت جورنال" أعلنت مطلع فبراير الفائت فصل نحو عشرين شخصاً من مكتبها في واشنطن. وفي آسيا، ثمة مكاتب لـ"وول ستريت جورنال" في طوكيو ونيودلهي وبكين وسيول وسيدني وتايوان.

وأشارت إيما تاكر إلى أن الصحيفة تجري، على نطاق أوسع، "تغييرات في العمليات الآسيوية"، مع هذا التغيير "الجغرافي"، ولكن أيضا تغييرات "هيكلية"، على قولها.

وأضافت "نحن نجمع تغطيتنا التجارية والمالية والاقتصادية".

وتابعت "من بين هذه التغييرات إنشاء مجموعة جديدة مسؤولة عن الأعمال التجارية والمالية والاقتصاد مع هدف مشترك: التركيز على أهم القضايا المالية في آسيا".