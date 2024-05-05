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الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات سلوشنز مناسبة
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سوق السعودية

ارتفاع أرباح "سلوشنز" 16.12% إلى 353 مليون ريال في الربع الأول

نتيجة ارتفاع الإيرادات

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات"سلوشنز" بنسبة 16.12% في الربع الأول من 2024، لتصل إلى 353 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 304 ملايين ريال في الربع المماثل من 2023.

وقالت "سلوشنز" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إيراداتها الفصلية ارتفعت بنحو 5% إلى 2.8 مليار ريال، مقابل في 2.67 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي 2023 نتيجة الارتفاع في كل من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية بنسبة 1.6% وخدمات تقنية المعلومات المدارة والخدمات التشغيلية بنسبة 15.4% والخدمات الرقمية بنسبة 0.8%.

وعزت سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري بمبلغ 49 مليون ريال، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 13 مليون ريال، نتيجةً زيادة الإيرادات بمبلغ 133 مليون ريال، والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 120 مليون ريال.

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وفي المقابل، ارتفعت المصاريف التشغيلية بشكل طفيف بمبلغ 0.1 مليون ريال، نتيجةً لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 9.3 مليون ريال، والذي قابله انخفاض في مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 9.2 مليون ريال، وانخفض مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 48 مليون ريال.

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