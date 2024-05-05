اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
مجموعة تداول السعودية مناسبة
شعار مجموعة تداول السعودية القابضة
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "مجموعة تداول" 122% إلى 201.5 مليون ريال بالربع الأول

حققت إيرادات تشغيلية بلغت 387.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2024

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 121.9% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 201.5 مليون ريال، مقابل صافي ربح نحو 90.8 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "مجموعة تداول" بنسبة 119.5% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 91.8 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.

وحققت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة إيرادات تشغيلية بلغت 387.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2024م، مقارنة مع 224.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل ارتفاعاً بنسبة 72.8%.

160 ألف سيارة واردات السعودية خلال عامين سيارات اقتصاد السعودية 160 ألف سيارة واردات السعودية خلال عامين

ويعود سبب الارتفاع في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الأول من العام 2024م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، نتيجة ارتفاع قيم التداول بنسبة 113.3%، إلى جانب ارتفاع إيرادات خدمات التكنولوجيا والبيانات بنسبة 49.5%.

وبلغت المصاريف التشغيلية 195.4 مليون ريال في الربع الأول من العام 2024م، مقارنة مع 160.0 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 22.1%.

ويعود الارتفاع في المصاريف التشغيلية خلال الربع الأول من العام 2024م، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل أساسي إلى توحيد البيانات المالية لشركة شبكة مباشر المالية، اعتبارًا من 7 مايو 2023م، بعد الاستحواذ على حصة 51%، إلى جانب الزيادة في تكاليف القوى العاملة بسبب الزيادة في عدد الموظفين وفقًا لخطة المجموعة، وزيادة تكاليف صيانة الأنظمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
واشنطن تطالب قطر بطرد قيادة حماس حال رفضها وقف إطلاق النار واشنطن تطالب قطر بطرد قيادة حماس حال رفضها وقف إطلاق النار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط