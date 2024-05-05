ارتفاع أرباح "مجموعة تداول" 122% إلى 201.5 مليون ريال بالربع الأول

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 121.9% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 201.5 مليون ريال، مقابل صافي ربح نحو 90.8 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "مجموعة تداول" بنسبة 119.5% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 91.8 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.

وحققت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة إيرادات تشغيلية بلغت 387.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2024م، مقارنة مع 224.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل ارتفاعاً بنسبة 72.8%.

ويعود سبب الارتفاع في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الأول من العام 2024م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، نتيجة ارتفاع قيم التداول بنسبة 113.3%، إلى جانب ارتفاع إيرادات خدمات التكنولوجيا والبيانات بنسبة 49.5%.

وبلغت المصاريف التشغيلية 195.4 مليون ريال في الربع الأول من العام 2024م، مقارنة مع 160.0 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 22.1%.

ويعود الارتفاع في المصاريف التشغيلية خلال الربع الأول من العام 2024م، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل أساسي إلى توحيد البيانات المالية لشركة شبكة مباشر المالية، اعتبارًا من 7 مايو 2023م، بعد الاستحواذ على حصة 51%، إلى جانب الزيادة في تكاليف القوى العاملة بسبب الزيادة في عدد الموظفين وفقًا لخطة المجموعة، وزيادة تكاليف صيانة الأنظمة.