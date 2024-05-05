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المشتري المحتمل لنادي إيفرتون الإنجليزي يواجه تهم احتيال

النادي يبحث عن مستثمرين آخرين

دبي - العربية.نت
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لم يحرز العرض المقدم من شركة الاستثمار الأميركية 777 Partners قبل شهور لشراء نادي كرة القدم الإنجليزي إيفرتون "أي تقدم" في ظل شكوك حول قدرات الشركة المالية.

ويبدو أن هذه الشكوك تعززت مع قيام أحد دائنيها "Leadenhall Capital" برفع دعوى قضائية في نيويورك ضد الشركة بتهمة الاحتيال بدعوى أنها قدمت لها تمويلا بقيمة 600 مليون دولار لتكتشف لاحقا أن 350 مليون دولار من الأصول الضامنة لا تتحكم الشركة فيها مباشرة أو قد تم وضعها كضمان لقروض أخرى.

وكان نادي إيفرتون والذي يعاني من نقص السيولة قد أعلن عن البحث عن مستثمرين آخرين.

بيع نادي إيفرتون المتعثر إلى شركة 777 بارتنرز الأميركية شركات شركات بيع نادي إيفرتون المتعثر إلى شركة 777 بارتنرز الأميركية

تواجه شركة الاستثمار الأميركية 777 PARTNERS دعوى قضائية بالاحتيال على مدار سنوات بمئات الملايين من الدولارات.

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