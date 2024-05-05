تراجع أرباح "لوبريف" الفصلية 46% إلى 239 مليون ريال

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس – "لوبريف" تراجع صافي أرباحها بنسبة 46.4% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 239.01 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 445.7 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح "لوبريف" بنسبة 11% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 268.65 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.

وقالت "لوبريف" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن تراجع صافي الربح في الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض هوامش تكسير زيوت الأساس.

فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 21.6% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 2.18 مليار ريال في الربع الأول من 2024، مقارنة بنحو 1.8 مليار ريال في الربع المماثل من 2023.