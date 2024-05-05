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ثوب الأصيل
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سوق السعودية

قفزة لأرباح "ثوب الأصيل" الفصلية بـ44.27% إلى 40.05 مليون ريال

نتيجة نمو المبيعات والتحسن النسبي في هامش الربح

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة ثوب الأصيل بنسبة 44.27% إلى 40.05 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 27.76 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن إيرادات الربع الأول ارتفعت بنحو 10.86% إلى 211.17 مليون ريال تقريبا، مقابل 190.5 مليون ريال تقريبا في الربع الأول من عام 2023، نتيجة زيادة المبيعات خلال موسم شهر رمضان، وارتفاع مبيعات المتجر الإلكتروني للشركة بنسبة 163% بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وذكرت أن سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى نمو المبيعات بنسبة 10.86%، والتحسن النسبي في هامش الربح الناتج من مبيعات أصناف عالية الربحية.

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