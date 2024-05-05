نمو أرباح "السعودي الألماني" 3.6% إلى 52 مليون ريال في الربع الأول

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نمت الأرباح الصافية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "السعودي الألماني الصحية" بنسبة 3.6% إلى 52 مليون ريال تقريبا في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 50.12 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إيراداتها ارتفعت بنحو 8% إلى 689.2 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 638 مليون ريال تقريبا في الربع المناظر من العام الماضي، نتيجة زيادة عدد المرضى الداخليين والخارجيين واستخدام العيادات الخارجية وتكثيف المرافق الجديدة.

وأوضحت الشركة أن سبب الارتفاع في صافي الربح على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2024، يعود إلى زيادة عدد المرضى المنومين ومرضى العيادات الخارجية، وارتفاع استخدام مرافق العيادات الخارجية مع ارتفاع المعدلات التشغيلية للتوسعات الجديدة للمجموعة.

وأورد تقرير مراجع الحسابات ملاحظة بشأن تلقي المجموعة خلال السنوات السابقة ربطين من هيئة الزكاة والضرائب والجمارك للمطالبة بالتزامات زكاة وضريبة استقطاع إضافية بمبلغ 111.5 مليون ريال تتعلق بالسنوات من 2015 إلى 2018، و68 مليون ريال متعلقة بالسنوات من 2019 إلى 2020. قدمت المجموعة استئنافات ضد تقييمات ZATCA أمام لجنة تسوية المخالفات والنزاعات الضريبية (CRTVD) ومع لجنة الاستئناف للمخالفات والنزاعات الضريبية والجماركية (ACTVD) ولكن تم رفضها.

وحتى تاريخ هذا التقرير، تقدمت المجموعة بطلبات إعادة النظر في القرارات التي اتخذتها الهيئة فيما يتعلق بالتقييمين، والتي لا تزال قيد الدراسة.

وقال تقرير مراجع الحسابات "ترى الإدارة، بناءً على رأي مستشاري الزكاة ورأي المحامي، أن لديهم أساسًا قويًا للطعن في البنود المدرجة في الربوط التي أثارتها ZATCA وأن لديهم حجة فنية قوية بشأن البنود محل النزاع. وبناء على ذلك، لم يتم تكوين مخصص في هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للتقييمين أعلاه، علاوة على ذلك، لم يتم تزويدنا بتفاصيل أو أساس متين لطلبات إعادة النظر بشأن التقييمات، فيما يتعلق بالسنوات من 2015 إلى 2020 وأي احتمالات التعرض المتعلق بالسنة المفتوحة التي لم يتم تقييمها بعد من قبل ZATCA. ولذلك، فإننا غير قادرين على تحديد ما إذا كانت هناك أي تعديلات ضرورية على رسوم الزكاة الحالية أو السابقة للمجموعة والالتزامات المقابلة".