نمو أرباح "السعودي للاستثمار" الفصلية 8.2% إلى 442.4 مليون ريال

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ارتفع صافي ربح البنك السعودي للاستثمار بنسبة 8.2% إلى 442.4 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 408.9 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2023.

وقال البنك في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل ارتفع بنسبة 31.53%، إلى نحو 1.57 مليار ريال تقريبا في الفصل الأول من العام الجاري مقابل 1.19مليار ريال في الفترة الموازية من عام 2023، نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 0.1% ويعود ذلك بشكل رئيسي من الارتفاع في إجمالي عوائد التمويل والاستثمارات.

وعزى البنك ارتفاع صافي الربح بنسبة 8.2% إلى نمو إجمالي دخل العمليات، حيث زاد إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.3% نتيجة الارتفاع في القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، ودخل الرسوم من الخدمات المصرفية وصافي دخل العمولات الخاصة، هو ما قابله انخفاض في المكاسب من استبعاد سندات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وأرباح تحويل عملات أجنبية.

ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 0.8% نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى والاستهلاك والإطفاء ورواتب ومصاريف الموظفين ومخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، قابله انخفاض في مصاريف الإيجار ومصاريف مبانٍ.

وارتفعت استثمارات البنك 13.68% إلى 34.16 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 30.05 مليار ريال في الفترة الموازية من العام الماضي.

ونمت محفظة القروض والسلف بنحو 15% تقريبا إلى 84.62 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 73.63 مليار ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

وزادت ودائع العملاء بنسبة 11.63% إلى 88.43 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 79.21 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.