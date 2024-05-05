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سوق السعودية

"أنابيب الشرق" توقع عقدا بـ60 مليون ريال مع "مرامر للمقاولات"

لتصنيع وتغليف وتوريد أنابيب صلب

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة اليوم الأحد 5 مايو 2024 عقد مع شركـة مرامر للمقاولات بقيمة تتجاوز 60 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"إن العقد يتضمن أعمال تصنيع وتغليف وتوريد أنابيب الصلب مع شركة مرامر للمقاولات ومدته 6 أشهر.

وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي للعقد في الربعين الثاني والثالث للسنة المالية 2024-2025م.

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