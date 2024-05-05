"التصنيع" السعودية تتكبد72.1 مليون ريال خسائر في الربع الأول

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تكبدت شركة التصنيع الوطنية"التصنيع" خسائر بـ 72.1 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل صافي ربح بقيمة 82.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن إيراداتها في الربع الأول من 2024 تراجعت بنسبة 14.32% إلى 761.4 مليون ريال مقابل 888.7 مليون ريال في الربع الموازي من عام 2023 وعزت سبب انخفاض الإيرادات بشكل رئيسي إلى انخفاض الكميات المباعة نتيجة لعمليات الصيانة المجدولة لبعض المصانع وانخفاض متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات.

وأوضحت أن سبب تحقيق صافي خسارة في الربع الأول من العام الجاري يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض الكميات المباعة نتيجة لعمليات الصيانة المجدولة لبعض المصانع وانخفاض أسعار البيع لبعض المنتجات، مما أدى الى انخفاض الإيرادات وحصة أرباح المجموعة من الاستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع صافي تكاليف التمويل.

وقابل ذلك جزئياً انخفاض تكلفة المبيعات نتيجة لانخفاض الكميات المباعة وعدم وجود مخصص هبوط في قيمة الأصول خلال هذا الربع.