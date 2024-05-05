"جي آي جي" تتكبد خسائر بـ20.2 مليون ريال في الربع الأول
نتيجة انخفاض إيرادات التأمين وعقود الإعادة
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منيت شركة مجموعة الخليج للتأمين "جي آي جي" بصافي خسائر بلغ 20.21 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل صافي ربح بقيمة 56.7 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن إيراد التأمين تراجع بنسبة 7.22% إلى 362.4 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2024، مقابل 390.65 مليون ريال في الربع الموازي من عام 2023، نتيجة انخفاض إيرادات التأمين في قطاع المركبات.
وأوضحت أن الخسائر الفصلية المتكبدة، سببها انخفاض إيرادات التأمين بمبلغ 28 مليون ريال ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى قطاع المركبات، وانخفاض في عقود إعادة التأمين بقيمة 62 مليون ريال نتيجة لانخفاض المبالغ المستردة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والتي تتعلق بشكل رئيسي بقطاع الممتلكات والحوادث.
وأشارت إلى حركة تعويضية وهي انخفاض تكلفة التأمين بمبلغ 9 ملايين ريال ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى قطاعي الممتلكات والحوادث والسيارات، وزيادة دخل الاستثمار بمبلغ 5 ملايين ريال، وانخفاض في صافي مصاريف التمويل بمبلغ 8 ملايين ريال.
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