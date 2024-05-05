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حلواني إخوان مناسبة
حلواني إخوان مناسبة
شركات

"حلواني إخوان" تطمئن مساهميها بعد حريق قرب مصانعها

استئناف سير العمل في المصانع

دبي - العربية.نت
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أكدت شركة "حلواني اخوان" وقوع حريقٍ في أحد المصانع المجاورة لمصانعها والواقع في المنطقة الصناعية بمدينة جدة، الخميس الماضي، مؤكدة للمساهمين بالشركة عدم تأثر مصانع الشركة بالحريق.

وأشارت الشركة في بيان على "تداول" السعودية" اليوم الأحد، إلى استئناف سير العمل في المصانع، وفقاً للخطة التشغيلية المعتمدة بعد السيطرة على الحريق وبالتالي لن يكون هناك أي أثر على النتائج المالية للشركة.

كانت شركة "حلواني إخوان" أعلنت في مارس/آذار الماضي، تكبدها خسائر في الربع الرابع من 2023 بلغت قيمتها 27.4 مليون ريال، مقابل أرباح 8 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وقالت "حلواني إخوان" إنها تكبدت خسائر في العام 2023، بلغت قيمتها 98 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح 2.9 مليون ريال في 2022.

وأرجعت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، حينها، أسباب الخسارة إلى عدة عوامل تشمل انخفاض مبيعات الشركة في السعودية ، وعلى الرغم من زيادة مبيعات الشركة التابعة بالجنيه المصري في مصر انخفضت مبيعات الشركة الموحدة بالريال السعودي نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه المصري.

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