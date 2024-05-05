"نادك" تربح 101 مليون ريال بالربع الأول من 2024 بنمو 169%

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 169% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 101.33 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 37.7 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح "نادك" بنسبة 18.3% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 123.98 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.

وقالت "نادك" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ارتفاع صافي الأرباح الفصلية، على أساس سنوي، يعود إلى عدة عوامل هي ارتفاع الإيرادات بنسبة 14.43%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بنسبة 6.02%، بالإضافة إلى مبيعات قطاع البروتين الجديد خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 48.82 مليون ريال بنسبة قدرها 6.5% من اجمالي إيرادات الربع المماثل من العام السابق.

وانخفضت نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 0.51% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في المبيعات وانخفاض أسعار الأعلاف الحيوانية.

وأشارت "نادك" إلى الاعتراف بخسائر انخفاض في قيمة المدينين التجاريين بقيمة 22 مليون ريال مقابل الإعانات الحكومية في الربع المماثل من العام السابق، ولا يوجد خسائر انخفاض مماثلة في الربع الأول من العام الحالي.

واعترفت الشركة بخسائر انخفاض في قيمة الأصول الثابتة بقيمة 10.50 مليون ريال مقابل الأصول القابلة للاستبعاد في الربع المماثل من العام السابق، ولا يوجد خسائر انخفاض مماثلة للأصول في الربع الأول من العام الحالي.

وبلغ دخل التمويل خلال الربع الأول من العام الحالي 21.22 مليون ريال من الودائع لآجل لدى البنوك الناتجة عن المتحصلات غير المستخدمة والتي نتجت عن إصدار أسهم حقوق الأولوية، ولا يوجد مثل هذا الدخل في الربع المماثل من العام السابق.

وانخفضت تكاليف التمويل خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 44.75% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة لانخفاض معدل رصيد القروض القائمة.