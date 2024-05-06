أرباح "ألفا ظبي" تتراجع 37% إلى 4.6 مليار درهم في الربع الأول

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أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة الإماراتية اليوم الاثنين، عن تراجع صافي أرباحها 37% على أساس سنوي ليصل إلى 4.6 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024 مقارنة مع 7.3 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2023.

وقالت الشركة في بيان إنها سجلت إيرادات 14.2 مليار درهم في الربع الأول بارتفاع 11% مقارنة مع 12.77 مليار درهم في ذاتها الفترة من 2023. كما زاد صافي الأرباح التشغيلية 232% مقارنة مع الفترة ذاتها في عام 2023، في حين سجلت المجموعة زيادة في معدل السيولة بنسبة 29% على أساس سنوي في رصيدها النقدي ليصل إلى 21.5 مليار درهم.



وأظهرت القوائم المالية للمجموعة تراجع صافي الأرباح العائد إلى مالكي الشركة بنسبة 48% ليصل إلى 3.4 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024 مقابل 6.58 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2023، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وقال المهندس حمد العامري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة "عكست الإيرادات والقفزة الكبيرة التي حققتها الأرباح التشغيلية حرص المجموعة على اغتنام الفرص عبر محفظة أعمالنا المتنوعة وكامل المشهد الاستثماري".

وأضاف "نلتزم بشكل رئيسي بتنفيذ استثمارات تعزز من مكانتنا ودفع أعمال ألفا ظبي نحو آفاق جديدة من النمو والتميز وتحقيق أثر إيجابي ملموس على قطاعات الأعمال الحيوية في اقتصاد دولة الإمارات".

وعزت المجموعة الأداء الذي وصفته بالقوي إلى التوسع العضوي ضمن محفظتها الاستثمارية وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية، ما يؤكد ما قالت إنه التزامها بتعزيز القيمة للمساهمين، كما لعبت محفظة ألفا ظبي المتنوعة في مواصلة تحقيق النمو.

وبحسب البيان "قامت المجموعة خلال الربع الأول من عام 2024 بإعادة تصنيف استثمارها في شركة كيو القابضة وإلغاء وضعها كشركة تابعة، لتعتمد المجموعة قياس استثماراتها بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الأخرى، الأمر الذي أدى إلى تحقيق أرباح قدرها 1.4 مليار درهم، كما حققت بيورهيلث أرباحا بلغت 0.6 مليار درهم.

وأشار البيان إلى انخفاض إجمالي مكاسب شركة بيور هيلث خلال هذا الربع مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، وذلك نتيجة المكاسب التي تحققت لمرة واحدة جراء إلغاء تصنيف شركة بيور هيلث كشركة تابعة، إلى جانب اعتماد ضريبة الشركات في الإمارات في عام 2024، الأمر الذي أدى إلى انخفاض في أرباح الصافية للمجموعة

وقالت المجموعة إنها حافظت على مكانتها المالية القوية، حيث يبلغ إجمالي أصولها 147.4 مليار درهم، في حين بلغت حقوق الملكية 79 مليار درهم، مشيرة إلى أنها تتمتع بمكانة استراتيجية تؤهلها من المضي قدما تحقيق طموحات النمو من خلال المزيد من عمليات الاستحواذ والتنويع الجغرافي للأصول.

و تابع البيان: "شكل التنوع والعمق الذي تمتاز بهما محفظة ألفا ظبي الاستثمارية المتنامية محركا في زيادة صافي الأرباح التشغيلية، إذ ساهمت استثمارات الشركة في القطاعات الصناعية والعقارية والإنشاءات بشكل كبير بنسبة 37 بالمئة و33 بالمئة و18 بالمئة من إجمالي الإيرادات على التوالي".