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شعار شركة بوبا العربية للتأمين
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "بوبا العربية" 91% إلى 359 مليون ريال بالربع الأول من 2024

بلغ صافي نتائج خدمات التأمين في الربع الأول من العام الحالي 321.6 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني السعودية بعد الزكاة والضريبة بنسبة 90.6% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 359.4 مليون ريال مقارنة بنحو 188.6 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "بوبا العربية" بنسبة 242.7% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 104.9 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.

وقالت "بوبا العربية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع الأرباح الفصلية، على أساس سنوي، يعود إلى عدة عوامل منها ارتفاع نتائج خدمات التأمين في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 96.8% إلى نحو 338.5 مليون ريال، مقابل 172 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي لموسمية المطالبات ونمو العمليات وزيادة عدد المؤمن عليهم.

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وبلغ صافي نتائج خدمات التأمين في الربع الأول من العام الحالي 321.6 مليون ريال مقابل 168.48 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 90.88%، ويعود ذلك بشكل رئيسي لموسمية المطالبات ونمو العمليات وزيادة عدد المؤمن عليهم.

فيما بلغ صافي نتائج الاستثمار 158.144 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي مقابل 102.437 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 54.38%.

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