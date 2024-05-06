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سوق السعودية

تراجع أرباح "أملاك للتمويل" السعودية 22% إلى 8.6 مليون ريال في الربع الأول

أرجعته إلى زيادة تكلفة التمويل ومصاريف التشغيل

دبي - العربية.نت
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قالت شركة أملاك العالمية للتمويل السعودية اليوم الاثنين إن أرباحها الصافية تراجعت 22% على أساس سنوي إلى 8.6 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري.

وعلى أساس فصلي، انخفض صافي الربح حوالي 3% مقارنة مع 8.88 مليون ريال في الربع الأخير من العام الماضي.

وأضافت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن الانخفاض يعود بشكل رئيسي إلى زيادة تكلفة التمويل ومصاريف التشغيل وهو ما عوضه جزئيا زيادة الدخل من العمولات الخاصة من التمويل، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وارتفع إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل 43.7% تقريبا على أساس سنوي إلى 99 مليون ريال خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وأوضحت الشركة أن صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة قفز إلى 5 ملايين ريال خلال الربع الأول مقارنة مع 1.18 مليون ريال قبل عام، وعزت ذلك إلى نمو محفظة القروض والسلف 24.89% على أساس سنوي وتحسين افتراضات نموذج تقدير خسائر الائتمان المتوقعة ومنهجية التقدير.

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