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سوق السعودية

تراجع أرباح "بوان" 15.5% إلى 29.15 مليون ريال في الربع الأول

بسبب انخفاض صافي ربح المنتجات المعدنية وارتفاع مصاريف التشغيل ومصرف الزكاة

دبي - العربية.نت
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انخفض صافي ربح شركة بوان في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 15.57% إلى 29.15 مليون ريال، مقابل 34.53 مليون ريال في الربع المماثل في 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن إيراداتها في الربع الأول من العام الجاري تراجعت بنحو 1% إلى 883.8 مليون ريال مقابل 892.4 مليون ريال في الربع المناظر من عام 2023، نتيجة انخفاض متوسط أسعار البيع في قطاع الصناعات المعدنية والخشبية ما أثر بشكل سلبي على إيرادات الشركة على الرغم من ارتفاع ايرادات قطاع الصناعات الكهربائية والبلاستيكية وإيرادات المنتجات المعدنية.

وعزت سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الأول من 2024 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي ربح المنتجات المعدنية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع مما أدى الى انخفاض هامش الربح.

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كما انخفض صافي ربح قطاع الصناعات الكهربائية، نتيجة انخفاض الكميات المباعة، وارتفعت مصاريف التشغيل ومصروف الزكاة، وتراجعت أرباح الاستثمار في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

وأوضحت أن الانخفاض في صافي الربح جاء على الرغم من ارتفاع الكميات المباعة في قطاعات الصناعات المعدنية والخشبية والبلاستيكية، وانخفاض تكلفة التمويل بنسبة 21% نتيجة لانخفاض اجمالي ديون الشركة.

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