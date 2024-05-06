تفاقم خسائر "السعودية للأسماك" 44.25% إلى 91.42 مليون ريال في العام الماضي

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تفاقمت خسائر الشركة السعودية للأسماك بنسبة 44.25% إلى 91.42 مليون ريال في العام الماضي مقابل خسائر بقيمة 63.39 مليون ريال في عام 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن إيراداتها نمت بنسبة 7% تقريبا إلى 52.2 مليون ريال في العام الماضي مقابل 48.8 مليون ريال في عام 2022، نتيجة ارتفاع مبيعات الجملة من الأسماك والروبيان.‏

وعزت الشركة تفاقم خسارتها في العام الماضي إلى ارتفاع كلفة الإنتاج في مزرعة الروبيان والأسماك، وتكبدها خسارة نتيجة تقييم الأصول البيولوجية بالقيمة العادلة‎33.8 ‎مليون ريال.‏

كما تم إثبات مخصصات بقيمة ‏‎22.31‎‏ مليون ريال تخص ‏المخزون والزكاة انخفاض قيمة أصول تحت الإنشاء. ‏‎ ‎

وأورد مراجع الحسابات تحفظا أساسه أنه‏ كما في 31 ديسمبر 2023، تم الإفصاح عن صافي القيمة ‏الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات وأعمال رأسمالية ‏تحت التنفيذ‎ ‎وموجودات حق الاستخدام) يشار إليها ‏مجتمعة بـ "الموجودات" (في قائمة المركز المالي ‏للشركة بمبلغ 112,45 مليون ريال‎، ومبلغ 26.56 ‏مليون ريال، ومبلغ 12.51 مليون ريال ‏على التوالي).

ونظرا للانخفاض الجوهري في‎ ‎النقد الناتج ‏عن مبيعات مزرعة السمك والروبيان والعمليات التجارية ‏الأخرى والخسائر المتراكمة التي تكبدتها الشركة في‎ ‎السنة الحالية والسنوات السابقة، نفذت إدارة الشركة ‏تقييما لانخفاض القيمة على موجوداتها كما في 31 ‏ديسمبر 2023، من‎ ‎خلال مقارنة القيم الدفترية ‏للموجودات مع القيمة القابلة للاسترداد، ونتيجة لتقييم ‏إدارة الشركة، توصلت إلى أنه لا توجد حاجة‎ ‎لتكوين ‏مخصص انخفاض إضافي في القيمة لموجوداتها كما ‏في 31 ديسمبر 2023.

وقال مراجع الحسابات "قمنا بفحص واختبار الأحكام ‏والافتراضات‎ ‎والتقديرات الجوهرية التي استخدمتها إدارة ‏الشركة بما في ذلك تحديد منهجيات التقييم الملائمة، وفق ‏وجهة نظرنا، إن بعض‎ ‎الافتراضات الجوهرية ومصادر ‏المعلومات أو المدخلات المستخدمة في احتساب القيمة ‏القابلة للاسترداد لم تدعم بأساس‎ ‎معقول، وفي حال ‏استخدمت إدارة الشركة افتراضات ومصادر معلومات ‏مدعمة بشكل معقول، لكانت من الممكن ان تتأثر‎ ‎بعض ‏العناصر في القوائم المالية المرفقة والافصاحات ذات ‏الصلة بشكل جوهري. لم يتم تحديد التأثيرات على القوائم ‏المالية.‏

‏وقال مراجع الحسابات "كما هو مبين في الإيضاح رقم (11) من القوائم المالية ‏المرفقة، الذي يشير إلى عدم قدرة إدارة الشركة على ‏الوصول إلى القيمة‎ ‎العادلة للأسماك كما في 31 ديسمبر ‏‏2022 وذلك بسبب عدم توفر الأدوات المناسبة لعملية ‏الجرد، وعليه تم إظهارها بالتكلفة‎ ‎بمبلغ 12.9 مليون ريال ‏كما في ذلك التاريخ. مما يشكل خروجا عن ‏متطلبات إطار التقرير المالي. ولم نكن قادرين‎ ‎على ‏الوصول إلى المعلومات المالية ذات الصلة المتعلقة ‏بالقيمة العادلة للأسماك في قائمة المركز المالي كما في ‏‏31 ديسمبر‎ ‎‏2022 والتغير في القيمة العادلة للأسماك في ‏قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر للسنوات ‏المنتهية في 31 ديسمبر‎ ‎‏2023 و2022. وبناءً عليه، فلم ‏نكن قادرين على تنفيذ الإجراءات التي نراها ضرورية"‎.‎

وتابع أن "الشركة تكبدت صافي خسارة قدرها 91.4 ‏مليون ريال‎ خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر ‏‏2023، وقد بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 256 مليون ريال كما في ذلك‎ ‎التاريخ والذي يمثل ما نسبته 64% من ‏رأس مال الشركة، علاوة على ذلك، وكما في تاريخ 31 ‏ديسمبر 2023، تجاوزت المطلوبات‎ ‎المتداولة للشركة إجمالي ‏موجوداتها المتداولة بواقع 4‏‎4‎‏ مليون ريال، وتشير الأحداث‎ ‎والظروف إلى ‏وجود حالة عدم تأكد جوهري حيال مقدرة الشركة على البقاء ‏كمنشأة مستمرة. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا‎ ‎الأمر".