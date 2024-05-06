تفاقم خسائر "السعودية للأسماك" 44.25% إلى 91.42 مليون ريال في العام الماضي
بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج في مزرعة الروبيان والأسماك وخسارة ناتجة عن تقييم أصول
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تفاقمت خسائر الشركة السعودية للأسماك بنسبة 44.25% إلى 91.42 مليون ريال في العام الماضي مقابل خسائر بقيمة 63.39 مليون ريال في عام 2022.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن إيراداتها نمت بنسبة 7% تقريبا إلى 52.2 مليون ريال في العام الماضي مقابل 48.8 مليون ريال في عام 2022، نتيجة ارتفاع مبيعات الجملة من الأسماك والروبيان.
وعزت الشركة تفاقم خسارتها في العام الماضي إلى ارتفاع كلفة الإنتاج في مزرعة الروبيان والأسماك، وتكبدها خسارة نتيجة تقييم الأصول البيولوجية بالقيمة العادلة33.8 مليون ريال.
كما تم إثبات مخصصات بقيمة 22.31 مليون ريال تخص المخزون والزكاة انخفاض قيمة أصول تحت الإنشاء.
وأورد مراجع الحسابات تحفظا أساسه أنه كما في 31 ديسمبر 2023، تم الإفصاح عن صافي القيمة الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات وأعمال رأسمالية تحت التنفيذ وموجودات حق الاستخدام) يشار إليها مجتمعة بـ "الموجودات" (في قائمة المركز المالي للشركة بمبلغ 112,45 مليون ريال، ومبلغ 26.56 مليون ريال، ومبلغ 12.51 مليون ريال على التوالي).
ونظرا للانخفاض الجوهري في النقد الناتج عن مبيعات مزرعة السمك والروبيان والعمليات التجارية الأخرى والخسائر المتراكمة التي تكبدتها الشركة في السنة الحالية والسنوات السابقة، نفذت إدارة الشركة تقييما لانخفاض القيمة على موجوداتها كما في 31 ديسمبر 2023، من خلال مقارنة القيم الدفترية للموجودات مع القيمة القابلة للاسترداد، ونتيجة لتقييم إدارة الشركة، توصلت إلى أنه لا توجد حاجة لتكوين مخصص انخفاض إضافي في القيمة لموجوداتها كما في 31 ديسمبر 2023.
وقال مراجع الحسابات "قمنا بفحص واختبار الأحكام والافتراضات والتقديرات الجوهرية التي استخدمتها إدارة الشركة بما في ذلك تحديد منهجيات التقييم الملائمة، وفق وجهة نظرنا، إن بعض الافتراضات الجوهرية ومصادر المعلومات أو المدخلات المستخدمة في احتساب القيمة القابلة للاسترداد لم تدعم بأساس معقول، وفي حال استخدمت إدارة الشركة افتراضات ومصادر معلومات مدعمة بشكل معقول، لكانت من الممكن ان تتأثر بعض العناصر في القوائم المالية المرفقة والافصاحات ذات الصلة بشكل جوهري. لم يتم تحديد التأثيرات على القوائم المالية.
وقال مراجع الحسابات "كما هو مبين في الإيضاح رقم (11) من القوائم المالية المرفقة، الذي يشير إلى عدم قدرة إدارة الشركة على الوصول إلى القيمة العادلة للأسماك كما في 31 ديسمبر 2022 وذلك بسبب عدم توفر الأدوات المناسبة لعملية الجرد، وعليه تم إظهارها بالتكلفة بمبلغ 12.9 مليون ريال كما في ذلك التاريخ. مما يشكل خروجا عن متطلبات إطار التقرير المالي. ولم نكن قادرين على الوصول إلى المعلومات المالية ذات الصلة المتعلقة بالقيمة العادلة للأسماك في قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2022 والتغير في القيمة العادلة للأسماك في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2023 و2022. وبناءً عليه، فلم نكن قادرين على تنفيذ الإجراءات التي نراها ضرورية".
وتابع أن "الشركة تكبدت صافي خسارة قدرها 91.4 مليون ريال خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وقد بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 256 مليون ريال كما في ذلك التاريخ والذي يمثل ما نسبته 64% من رأس مال الشركة، علاوة على ذلك، وكما في تاريخ 31 ديسمبر 2023، تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة إجمالي موجوداتها المتداولة بواقع 44 مليون ريال، وتشير الأحداث والظروف إلى وجود حالة عدم تأكد جوهري حيال مقدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر".
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