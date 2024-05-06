عمومية "زهرة الواحة" تصوت على توزيع 13.5% أرباحاً نقدية عن عام 2023

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دعا مجلس إدارة شركة زهرة الواحة للتجارة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها يوم الاثنين 3 يونيو 2024.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2023م، بواقع (1.35) ريال لكل سهم ما يمثل نسبته 13.5% من القيمة الإسمية للسهم.

وذكرت أن إجمالي المبلغ الموصى بتوزيعه يبلغ نحو 30.37 مليون ريال تقريبا ما يمثل نسبته 13.5% من رأس المال، وذلك لمساهمي الشركة على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.