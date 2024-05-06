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مكة للإنشاء والتعمير
مكة للإنشاء والتعمير
سوق السعودية

عمومية "مكة للإنشاء" تصوت على توزيع 15% أرباحا نقدية عن عام 2023

بإجمالي 247.22 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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دعا مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء 29 مايو 2024، والتي تبحث توصية المجلس بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% عن عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إجمالي المبلغ الموصى بتوزيعه 247.22 مليون ريال تقريبا، وحصة السهم من التوزيع 1.5ريال.

وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم والمسجلين لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدي مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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