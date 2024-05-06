عمومية "مكة للإنشاء" تصوت على توزيع 15% أرباحا نقدية عن عام 2023
بإجمالي 247.22 مليون ريال
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
دعا مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء 29 مايو 2024، والتي تبحث توصية المجلس بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% عن عام 2023.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إجمالي المبلغ الموصى بتوزيعه 247.22 مليون ريال تقريبا، وحصة السهم من التوزيع 1.5ريال.
وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم والمسجلين لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدي مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
-
"الشرقية للتنمية" تتحول للربحية بـ1.2 مليون ريال في الربع الأولنتيجة استثمار إدارة الشركة للسيولة المتوفرة في مرابحات بنكية لفترات محددة شركات
-
تراجع أرباح "أملاك للتمويل" السعودية 22% إلى 8.6 مليون ريال في الربع الأولأرجعته إلى زيادة تكلفة التمويل ومصاريف التشغيل شركات
-
تفاقم خسائر "السعودية للأسماك" 44.25% إلى 91.42 مليون ريال في العام الماضيبسبب ارتفاع كلفة الإنتاج في مزرعة الروبيان والأسماك وخسارة ناتجة عن تقييم أصول شركات