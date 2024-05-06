قفزة لأرباح "تكافل الراجحي" الفصلية بـ81.7% إلى 111.4 مليون ريال

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قفز صافي ربح شركة الراجحي للتأمين التعاوني "تكافل الراجحي" بنسبة 81.74% إلى 111.37 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 61.28 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إيراد التأمين في الربع الأول من العام الجاري نما بنسبة 50.6% إلى 1.3 مليار ريال، مقابل 865.29 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، ويعود ذلك لنمو العمليات في جميع أنشطة التأمين.

وعزت القفزة في نمو صافي الأرباح إلى زيادة صافي نتائج خدمات التأمين في الربع الحالي 113.229 مليون ريال مقابل 97.61 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع نسبته 16%، نتيجة نمو العمليات.

وبلغ إجمالي نتائج الاستثمار للربع الأول من العام الجاري 159.45 مليون ريال، مقابل 45.08 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، حيث يشمل إجمالي نتائج الاستثمار للربع الحالي 101.33 مليون ريال تتعلق بتغيرات القيمة العادلة في استثمارات صندوق حملة الوحدات مقابل 15.34 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ صافي نتائج الاستثمار للربع الأول من 2024 بدون حصة حملة الوحدات 58.12 مليون ريال مقارنة مع 29.74 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 95.4% نتيجة لتحسن العوائد الاستثمارية وزيادة الأصول المستثمرة.

ويحتوي مبلغ صافي مصاريف تمويل التأمين انخفاضا بـ 125.2مليون ريال على العائد على صندوق استثمارات حملة الوحدات بالاضافة إلى التغيرات في القيمة العادلة لمستحقات الدفع لحملة الوحدات.

سجل إجمالي الدخل الشامل للربع الأول من هذا العام 103.08 مليون ريال مقابل 111.92 مليون ريال تقريبا في الربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض نسبته 7.9%.

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة للربع الأول من العام الجاري 2.03 مليار ريال تقريبا مقابل 1.21 مليار ريال تقريبا في الربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع نسبته 68.3%.