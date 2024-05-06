نمو أرباح "أسمنت الشرقية" الفصلية 21.4% إلى 68 مليون ريال
نتيجة زيادة كميات المبيعات وانخفاض المصاريف الأخرى
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
ارتفع صافي ربح شركة أسمنت المنطقة الشرقية "أسمنت الشرقية" بنسبة 21.42% إلى 68 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024 مقابل 56 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إيراداتها الفصلية نمت بنسبة 27.42% إلى 302 مليون ريال مقابل 237 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023 نتيحة ارتفاع كمية مبيعات الأسمنت والخرسانة مسبقة الصنع.
وعزت زيادة صافي الربح إلى زيادة كمية مبيعات الأسمنت والخرسانة مسبقة الصنع، وانخفاض المصاريف الأخرى، وارتفاع أرباح استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
-
ارتفاع أرباح "بوبا العربية" 91% إلى 359 مليون ريال بالربع الأول من 2024بلغ صافي نتائج خدمات التأمين في الربع الأول من العام الحالي 321.6 مليون ريال شركات
-
نمو أرباح "وقت اللياقة" في الربع الأول 49% إلى 94 مليون ريالارتفاع إيرادات الشركة 24% إلى 344 مليون ريال شركات
-
450 دولاراً لكل مسافر تم إلغاء رحلته.. شركة طيران توافق على تسوية بـ 66 مليون دولارأكثر من 86 ألف عميل تأثر بتذاكرها الشبحية سياحة وسفر