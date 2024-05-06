نمو أرباح "أسمنت الشرقية" الفصلية 21.4% إلى 68 مليون ريال

1 دقيقة للقراءة

ارتفع صافي ربح شركة أسمنت المنطقة الشرقية "أسمنت الشرقية" بنسبة 21.42% إلى 68 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024 مقابل 56 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إيراداتها الفصلية نمت بنسبة 27.42% إلى 302 مليون ريال مقابل 237 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023 نتيحة ارتفاع كمية مبيعات الأسمنت والخرسانة مسبقة الصنع.

وعزت زيادة صافي الربح إلى زيادة كمية مبيعات الأسمنت والخرسانة مسبقة الصنع، وانخفاض المصاريف الأخرى، وارتفاع أرباح استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.