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وقت اللياقة لجام للرياضة
فرع تابع لشركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"
سوق السعودية

نمو أرباح "وقت اللياقة" الفصلية 49% إلى 94 مليون ريال

ارتفاع إيرادات الشركة 24% إلى 344 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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أظهرت النتائج المالية الأولية الموجزة الموحدة لشركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 49.2% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 94 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 63 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وانخفضت أرباح "وقت اللياقة" بنسبة 27.1% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 129 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.

وقالت "وقت اللياقة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع الأرباح الفصلية على أساس سنوي، يعود سببه الرئيسي إلى ارتفاع الإيرادات.

"وقت اللياقة" توزع 13.3% أرباحا نقدية عن الربع الرابع من 2023 أسواق المال سوق السعودية "وقت اللياقة" توزع 13.3% أرباحا نقدية عن الربع الرابع من 2023

وبلغت إيرادات الشركة 344 مليون ريال للربع الأول من 2024م، محققة نمو بنسبة 24%، مقارنة بالربع الأول 2023م، مدفوعةً بارتفاع أعداد المشتركين والمراكز العاملة، حيث تم إضافة أكثر من 35 مركز واستديو وأكاديمية منذ نهاية الربع الأول 2023م.

وجاء ذلك بالرغم من ارتفاع التكلفة الإجمالية للإيرادات بنسبة 21% مقارنة بالربع المماثل من السنة السابقة نتيجة إضافة 18 مركز لوقت اللياقة منذ نهاية الربع الأول 2023م، حيث أدت الزيادة في أعداد المشتركين إلى ارتفاع تكاليف التنظيف والصيانة، وكذلك الاستمرار في برنامج تجديد الأندية الرياضية "ناديك تغير" وارتفاع عدد المراكز العاملة على مدى 24 ساعة.

وأشارت إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتسويق بنسية 30% مدفوعةً بزيادة الانفاق على التسويق والاستثمار في الحلول الرقمية والكفاءات البشرية لدعم استراتيجية الشركة.

وكذلك ارتفاع تكلفة التمويل بسبب ارتفاع معدلات الفائدة مقارنة بالربع الأول من السنة السابقة.

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