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سوق السعودية

"أسمنت الشرقية" تحول 430 مليون ريال من الاحتياطي النظامي إلى "الاتفاقي"

الجمعية العامة وافقت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية

دبي - العربية.نت
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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت المنطقة الشرقية "أسمنت الشرقية" التي عقدت يوم الأحد 5 مايو 2024 على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 430 مليون ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2023 إلى الاحتياطي الاتفاقي، بهدف تعزيز الملاءة المالية للشركة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين إن المساهمين وافقوا على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الشركة عن ارتفاع صافي أرباحها الفصلية بنسبة 21.42% إلى 68 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024 مقابل 56 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

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