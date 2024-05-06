"البحر الأحمر الدولية" تكشف عن تصاميم أول ملعب غولف في السعودية

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أعلنت "البحر الأحمر الدولية"، عن "شورى لينكس"، الملعب ونادي الغولف الخاص بها على جزيرة "شورى" في وجهة "البحر الأحمر"، والمقرر اكتماله وافتتاحه بالكامل في عام 2025.

وذكرت الشركة في بيان، اليوم الاثنين، أن "شورى لينكس" يعد أول ملعب غولف في السعودية وسيحتوي على 18 حفرة منها حفر تحت الماء، بالإضافة إلى إطلالات على المرسى ومناطق لعب مذهلة محاطة بمياه البحر الأحمر.

وتابعت: "بالتعاون مع كبار المستشارين البيئيين في تطويره، سيتم تطوير شورى لينكس تماشياً مع أعلى معايير الاستدامة، حيث يعمل على معالجة عدد من التفاصيل في وقت واحد، مثل تقليل استهلاك المياه وإعادة استخدام مبتكرة لمياه الري، التي من شأنها تطوير الموائل الطبيعية".

وتم تصميم هذا النادي الأيقوني من قبل شركة "فوستر وشركاه"، ويتبع مفهوم التصميم العام لـ "كورال بلوم" في جزيرة "شورى"، الذي صممه أيضاً "فوستر وشركاه"، كما تم تصميم الملعب بالشراكة مع المهندس المعماري العالمي للغولف براين كيرلي، المصمم لأكبر منشأة غولف في العالم "نادي ميشن هيلز للغولف".

بدوره، قال براين كيرلي، مدير شركة "كيرلي-واغنر" للتصميم: "هناك عدد قليل من المواقع في العالم التي تتوفر فيها أشعة الشمس على مدار العام، بجانب لحظات الغروب المذهلة والمناظر الطبيعية الساحرة، إلا أن جزيرة "شورى" تمتلك كل هذا.

وأضاف كيرلي: "نؤمن بأن جميع اللاعبين بمختلف المستويات، من محترفين ومبتدئين، سينجذبون إلى هذا الملعب الفريد والذي صممناه مع أخذ ذلك في الاعتبار. هناك فرص كثيرة من شأنها صناعة تحديات لأفضل اللاعبين في العالم، مع عناصر لإثارة حماس الهواة الذين يبحثون عن أفضل تجربة لعب للغولف".

ويبلغ طول ملعب "شورى لينكس" نحو 6858 متراً، وسيشتمل الملعب على عناصر تشكل تحدياً لضمان أن يكون الملعب ذو جودة مناسبة لإقامة البطولات، ما سيتيح فرص تنظيم الأحداث الكبرى في المستقبل.

شراكة غولف السعودية

وحسب البيان، تم منح عقد "غولف السعودية" إدارة ملعب الغولف وعملياته التشغيلية، وسيكون ملعب الغولف المكون من 18 حفرة متاحاً لجميع الفنادق الـ11 على جزيرة "شورى" ولكافة الزوار المقيمين في منتجعات وجهة "البحر الأحمر" الأخرى.

ويجري العمل حاليًا على إنشاء ملعب ثانٍ كجزء من المراحل اللاحقة لتطوير الوجهة، وجزء من طموح السعودية لتصبح وجهة للغولف في العالم.

يُذكر أن وجهة "البحر الأحمر" استقبلت العام الماضي أول زوارها، ويستقبل "مطار البحر الأحمر الدولي" جدولًا منتظمًا للرحلات الداخلية منذ شهر سبتمبر 2023، بالإضافة لاستقبال الرحلات الدولية من دبي منذ أبريل 2024. وقد تم أيضاً افتتاح اثنين من منتجعات الوجهة، وهناك ثلاثة منتجعات أخرى في طريقها للافتتاح هذا العام.

وسيتم افتتاح وجهة ثالثة، وهي منتجع "ثول الخاص" هذا العام، ويجري العمل على وجهة "أمالا" وفقاً للمخطط الزمني لاستقبال أوائل زوارها في عام 2025، عندما يتم الانتهاء من إنشاء المنتجعات الأولى كجزء من المرحلة الأولى من "تربل باي"، إلى جانب "كوراليوم" ونادي اليخوت.