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سوق السعودية

"الحفر العربية" تعتزم إعلان نتائجها المالية الفصلية يوم 13 مايو الجاري

قبل افتتاح جلسة التداول

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الحفر العربية المتخصصة في مجال الحفر البري والبحري في المملكة العربية السعودية عن عزمها الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول لعام 2024م يوم الاثنين بتاريخ 13 مايو 2024م قبل افتتاح جلسة التداول في السوق المالية السعودية "تداول".

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها تعتزم عقد لقاء هاتفي من خلال شركة الراجحي كابيتال في يوم الثلاثاء 14 مايو 2024م، لمناقشة النتائج المالية للربع الأول لعام 2024م مع إدارة الحفر العربية والإجابة عن استفسارات المستثمرين والمحللين.

وارتفع صافي أرباح شركة الحفر العربية بنسبة 34% في الربع الرابع من 2023، إلى نحو 183 مليون ريال، مقابل نحو 137 مليون ريال في الربع الرابع من 2022، كما نمت أرباح الشركة السنوية بنسبة 8.4% إلى نحو 605 ملايين ريال في 2023، مقابل نحو 558 مليون ريال في 2022.

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