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شركة أفالون فارما السعودية
شركة أفالون فارما السعودية
سوق السعودية

"الغذاء والدواء" السعودية توافق على تسجيل خطوط إنتاج جديدة لـ"أفالون فارما"

في مصنع الشركة رقم (2) في مدينة الرياض

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية "أفالون فارما" عن صدور موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية على تسجيل خطوط إنتاج جديدة في مصنع الشركة رقم (2) في مدينة الرياض.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن خطوط الإنتاج الجديدة التي تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء تشمل خطوط تصنيع الكبسولات والأقراص، بالإضافة إلى المواد شبه الصلبة التي تشمل الكريمات والمراهم والجل.

وذكرت أن الطاقة الإنتاجية عند التشغيل الكامل لخطوط الإنتاج المسجلة تشمل تصنيع وإنتاج 270 مليون قرص وكبسولة سنويًا، في حين تصل الطاقة الإنتاجية لتصنيع وإنتاج المواد شبه الصلبة إلى 22 مليون وحدة سنويًا.

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وأوضحت أن الإنتاج التجاري سيبدأ في خطوط الإنتاج الجديدة التي تم تسجيلها بمجرد الحصول على الموافقات من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء ذات الصلة بالمستحضرات المستهدف تصنيعها.

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