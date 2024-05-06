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سوق السعودية

"المتحدة للتأمين": تعيين مقدر خسائر لحادثة حريق مصنع "المتحدة لإنتاج الأحبار"

قالت إن الممتلكات المتضررة معاد تأمينها لدى شركات إعادة تأمين محلية وعالمية

دبي - العربية.نت
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قالت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني إنها استلمت بلاغ اندلاع حادثة حريق بالمصنع التابع للشركة المتحدة لإنتاج الأحبار المحدودة في المنطقة الصناعية بمدينة جدة الذي وقع بتاريخ 2 مايو 2024م.

وأضافت في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها قامت فور استلامها البلاغ بتعيين مقدر خسائر مرخص من قبل هيئة التأمين وذلك لتقييم الأضرار الناتجة عن الحريق.

وأوضحت أن الممتلكات المتضررة، والمؤمنة لدى الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، معادٌ تأمينها لدى شركات إعادة تأمين محلية وعالمية ومن المتوقع أن يكون الأثر المالي على الشركة من المطالبة محدود وسيتبين حجم الضرر بعد انتهاء معاينة الحادث والتحقيقات المصاحبة له، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فور حدوثها.

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